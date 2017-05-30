У РФ порушили справи за "обстріл" Яковлівки, Гольмівського і Трудовських

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Вівторок, 30 травня 2017, 09:37

Слідчий комітет Російської Федерації порушив три справи про застосування заборонених методів війни в Україні за нібито артобстріли населених пунктів.

Про це повідомляється на сайті СК РФ 30 травня.

За версією слідства, 22 і 24 травня 2017 року військовослужбовці Збройних сил і Національної гвардії України "здійснили прицільний артилерійський обстріл із важких видів озброєння, що має високі вражаючі властивості, об'єктів цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями, в селищі Гольмівському Микитівського району Горлівки, селищі Яковлівка Ясинуватського району Донецької області та мікрорайоні Трудівські Петровського району Донецька".

"В результаті обстрілу отримали поранення п'ять місцевих жителів, які не беруть участі у збройному конфлікті", – зазначила офіційний представник Слідчого комітету Світлана Петренко.

У СК РФ стверджують, що українські бійці, "виконуючи завідомо злочинні накази вищих за рангом посадовців Міністерства оборони України", порушили Протокол про припинення застосування зброї і Меморандум до нього, а також Конвенцію про захист цивільного населення під час війни та Додаткового протоколу II до неї.

"Слідство вважає, що, як і раніше, мотивом цих особливо тяжких злочинів, які не мають терміну давності, стала політична та ідеологічна ненависть українських силовиків, пов'язана з відмовою населення Донбасу визнати легітимність чинної влади і бажанням створити відокремлені адміністративно-територіальні утворення", – заявляє СК РФ.

Згідно зі ст. 12 Кримінального кодексу РФ, "іноземні громадяни, які вчинили злочин за межами Росії, підпадають під кримінальну відповідальність за російським законодавством у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації, якщо вони не були засуджені в іноземній державі", заявляє СК РФ.

Слідком порушив 3 кримінальних справи за ч.1 ст.356 КК РФ – "застосування заборонених засобів і методів ведення війни".

У рамках розслідування проводять "слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин цих злочинів і конкретних посадових осіб, до них причетних".

Як відомо, конфлікт на сході України після анексії Криму спровокувала і підтримує Росія, постачаючи на Донбас зброю, бійців, фінансування для бойовиків і навіть продовольство, а також надаючи політичну підтримку.

Попри мінські угоди, до яких причетна й Росія, бойовики продовжують застосовувати зброю на сході України.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія Донбас
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