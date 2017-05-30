У Росії під час жорсткої посадки літака загинув військовий

На аеродромі Балашов у Саратовській області Росії через жорстку посадку літака Ан-26 загинув один військовослужбовець і ще п'ятеро постраждали.



Інцидент мав місце у вівторок 30 травня, повідомляє російська служба ВВС, посилаючись на міноборони Росії.



"При заході на посадку на аеродром Балашов у Саратовській області літак не витримав параметри зниження і пішов нижче глісади (кута посадки). На борту літака перебували шість членів екіпажу. При жорсткій посадці літак загорівся", – йдеться в повідомленні.



Відзначається, що літак виконував навчально-тренувальний політ.



Ан-26 належав навчальній базі Краснодарського вищого авіаційного училища льотчиків, повідомляє російський Інтерфакс.



За попередніми даними, причиною інциденту могла стати відмова одного з двигунів.



У міноборони РФ повідомили, що на місце події вилетіла спеціальна комісія для встановлення причин аварії.