У Росії під час жорсткої посадки літака загинув військовий

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Вівторок, 30 травня 2017, 11:58

На аеродромі Балашов у Саратовській області Росії через жорстку посадку літака Ан-26 загинув один військовослужбовець і ще п'ятеро постраждали.

Інцидент мав місце у вівторок 30 травня, повідомляє російська служба ВВС, посилаючись на міноборони Росії.

"При заході на посадку на аеродром Балашов у Саратовській області літак не витримав параметри зниження і пішов нижче глісади (кута посадки). На борту літака перебували шість членів екіпажу. При жорсткій посадці літак загорівся", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що літак виконував навчально-тренувальний політ.

Ан-26 належав навчальній базі Краснодарського вищого авіаційного училища льотчиків, повідомляє російський Інтерфакс.

За попередніми даними, причиною інциденту могла стати відмова одного з двигунів.

У міноборони РФ повідомили, що на місце події вилетіла спеціальна комісія для встановлення причин аварії.

Теми: Росія авіа
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