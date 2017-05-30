Поліція розглядатиме всі версії вбивства чиновника "Укрспирту" – Геращенко
Член колегії Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив, що на Оскорках було застрелено помічника директора державного концерну "Укрспирт" Віктора Панкова.
Про це він написав на своїй сторінці Facebook
"Сьогодні вранці у Києві на Позняках пострілом у спину був застрелений помічник директора державного концерну "Укрспирт" Віктор Панков", – зазначив Геращенко.
"Поліція буде розглядати всі можливі версії цього вбивства, починаючи від особистісних взаємин і закінчуючи невиконанням фінансових зобов'язань", – повідомив він.
"Думаю, що однією з провідних версій підлягають перевірці повинна бути версія вбивства Віктора Панкова, пов'язана з роботою в державному концерні "Укрспирт", – додав член колегії МВС.
Як відомо, вранці 30 травня у Києві з машини розстріляли чоловіка, який виявився радником голови "Укрспирту".
Оксана Коваленко, УП
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