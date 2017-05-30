На хабарі затримали мера Чопа

Співробітники прокуратури та поліції затримали під час отримання 3 тисяч доларів хабаря мера Чопа Закарпатської області Валерія Самардака.

Про це повідомив у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко.

"Закарпатська прокуратура спільно з Нацполіцією затримала при отриманні 3000 дол хабаря мера Чопа, архітектора міста та посередника - депутата міськради", - написав він.

За даними офіційного сайту Чопу, чопським міським головою є Валерій Самардак, який восени 2015 року був обраний на цю посаду від партії "Блок Петра Порошенко".

Згідно з інформацією на сайті, народився Самардак 5 грудня 1962 року. У 1989-1990 роках працював на Севастопольському морському заводі. З 2000 по 2015 роки працював директором ТОВ "Пролісок".

Як повідомляє у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, за попередньою інформацією вказану суму посадовці отримали за надання дозволу на облаштування МАФів на території міста Чоп.

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

"Вказаних посадовців затримано слідчим відділом прокуратури Закарпатської області спільно зі співробітниками управління захисту економіки в області ДЗЕНП і відділу боротьби з корупцією УСБУ в області в порядку ст. 208 КПК України. Тривають першочергові слідчі дії. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 10 років", - написала вона.

Валерій Самардак

Українська правда