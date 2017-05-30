НАБУ підтвердило законність обшуків в Окружному суді, показавши відео

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Вівторок, 30 травня 2017, 12:58

Національне антикорупційне бюро заявляє, що проводило обшуки в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва та за місцем проживання голови суду Павла Вовка в рамках розслідування кримінального провадження, а не з метою тиску.

Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненому у вівторок на офіційній сторінці НАБУ у Facebook.

"Перед початком обшуку детектив НАБУ представився та пред'явив заступнику керівника апарату Окружного адмінсуду ухвалу слідчого судді, що було зафіксовано на відео, фрагмент якого НАБУ публікує", - йдеться у заяві.

"29 травня 2017 року на сайті Окружного адміністративного суду міста Києва було поширено заяву зборів суддів ОАСК про нібито "правове свавілля" та "тиск" з боку детективів НАБУ під час проведення слідчих дій (обшуку) в приміщенні ОАСК 26 травня 2017 року. Ще раз підкреслюємо, усі слідчі дії були законними", - заявили в НАБУ.

У відомстві заявили, що будь-які заяви про можливий зв’язок між слідчими діями НАБУ та адміністративними провадженнями ОАСК щодо діяльності Бюро, зокрема зі справою щодо оскарження призначення Першого заступника Директора Національного бюро Гізо Углави, є безпідставними.

"Розслідування за фактом незаконного збагачення голови ОАСК розпочато детективами НАБУ 9 грудня 2016 року. Тоді як справа щодо оскарження призначення Гізо Углави зареєстрована в ОАСК 11 квітня 2017 року", - вказали в НАБУ.

Як відомо, зранку 26 травня детективи НАБУ на підставі ухвали слідчого судді проводили обшуки в Окружному адмінсуді Києва та за місцем проживання його голови Павла Вовка.

"Обшуки проводяться в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого 9 грудня 2016 року на підставі аналізу е-декларації за фактом ймовірного незаконного збагачення голови ОАСК (ст. 368-2 Кримінального кодексу країни)", - розповіли в антикорупційному бюро.

Українська правда

Теми: НАБУ суд
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