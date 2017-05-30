Помічники Сергія Клюєва досі отримують зарплату

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Вівторок, 30 травня 2017, 13:09

Помічники екс-депутата Сергія Клюєва, який проходить у справі Януковича і втік з України, досі отримують зарплату.

Про це йдеться у відповіді першого заступника керівника Апарату Верховної Ради Петра Боднара на запит Гліба Канєвського, керівника відділу протидії корупції Центру "Ейдос".

З 1 лютого 2016 року по 24 травня 2017 року Сергій Мальцев отримав 99,7 тис. гривень, Інна Маєвська 172,9 тис. гривень. Гроші вони отримали як помічники-консультанти Клюєва.

"Повідомляю, що за період роботи на посаді помічника-консультанта народного депутата України восьмого скликання Клюєва С.П. з 01.02.2016 по 24.05.2017 Мальцеву С.Т. була нарахована та виплачена заробітна плата у розмірі 99699 грн 22 копійки, Маєвській І.О. нарахована та виплачена заробітна плата у розмірі 172913 грн 42 копійки", - йдеться у відповіді.

 

Окрім того, у ній зазначено, що Мальцеву та Маєвській не виплачували коштів на відпустки та матеріальну допомогу.

Як повідомлялося, у січні 2016 Верховна Рада дала дозвіл на арешт Сергія Клюєва. Він проходить у кількох справах, у тому числі щодо махінацій із оформленням резиденції Януковича в Межигір'ї. У 2015 році він втік з України.

У травні 2017 року Інтерпол зняв з розшуку колишнього президента Віктора Януковича та його оточення, в тому числі і Сергія Клюєва.

Олег Твердь, для УП

Теми: Клюєв
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