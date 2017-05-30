Лавров вважає, що Макрон за інерцією звинуватив росЗМІ у пропаганді

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Вівторок, 30 травня 2017, 14:04

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає заяви президента Франції Еммануеля Макрона про брехливу пропаганду російських Sputnik і RT частиною антиросійської кампанії.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання на прес-конференції з головою МЗС Нігерії, повідомляє ТАСС.

"Я гадаю, що в цих оцінках відобразилася відома інерція антиросійської кампанії, яку розв'язала ще адміністрація Обами і яка захопила низку інших західних країн. І наші західні партнери ніяк не можуть із цієї інерції вибратися", – сказав він.

Голова МЗС Росії нагадав, що не так давно подібні звинувачення звучали від британського медіарегулятора Ofcom (Office of Communications). "За її оцінками, жодних порушень журналістської етики виявлено не було", – сказав Лавров.

"Найголовніше в усіх цих звинуваченнях те, що ми не бачимо жодного конкретного факту. Ні про хакерів, ні про якісь закулісні справи щодо втручання у вибори мало не всіх країн західного світу, ні з питання, яке пов'язане зі звинуваченнями в порушення прав представників ЛГБТ у Чечні чи на будь-який інший частині РФ, – жодного конкретного факту, жодного прізвища", – заявив Лавров.

"Якщо будуть факти і будуть прізвища, тоді наші відповіді будуть конкретні. Але жодного відношення до переважної більшості звинувачень ми не маємо", – додав він.

Як відомо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російські ресурси "Russia Today" і "Sputnik" поводилися як органи пропаганди, а не ЗМІ, – тому він не дав їм доступу до свого виборчого штабу.

Теми: Росія Лавров пропаганда ЗМІ Франція
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