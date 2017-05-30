У Міноборони розповіли, з яких областей недобір призовників

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Вівторок, 30 травня 2017, 14:08

Західні області не виконують план з постачання призовників до української армії.

Про це повідомив на брифінгу начальник головного управління персоналу, заступник начальника Генштабу Артур Артеменко, передає LIGA.net.

"Західні області дещо недовиконують план. Напевно, у зв'язку з сезонними роботами, які там проходять. Нам потрібно розібратися з питанням ринку праці, який там є", - сказав він.

За словами Артеменка, багато призовників, замість служби в армії, працюють в інших регіонах або за кордоном.

При цьому, зазначив заступник начальника Генштабу, в східних регіонах план виконується завжди. "Ці призовники найбільш мотивовані для виконання завдань", - заявив він.

Артеменко розповів також, що з початку 2017 року понад 14 тисяч людей підписали контракт із ЗСУ. З них більше тисячі – офіцери. 1,3 тисячі – строковики, які вирішили продовжити службу на контракті.

"Основні зусилля в 2017 році зосереджені на укомплектуванні бойових бригад, які повністю залучені до проведення АТО", - сказав він.

Артеменко зазначив, що після збільшення надбавки за участь в АТО до 7,5 тисяч гривень бійці на першій лінії отримують у середньому по 16 тис. Мінімальне забезпечення контрактника становить від 7 тисяч гривень.

Як повідомлялося, Міноборони починає призов на військову службу офіцерів запасу, які отримали військову підготовку у військових навчальних закладах, але не служили.

Теми: Збройні сили армія Міноборони
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