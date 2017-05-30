НАБУ до 31 травня вирішить, чи відпускати Насірова в США

Національне антикорупційне бюро до 31 травня має вирішити, чи відпускати за кордон відстороненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова, підозрюваного у зловживанні владою та службовим становищем.

Про це сказав 30 травня керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, відповідаючи на запитання журналістів у Києві.

Він підтвердив, що Насіров подав відповідне клопотання повернути йому закордонний паспорт напередодні до НАБУ.

Насіров усно підтвердив Холодницькому, що надав слідству документи, які підтверджують нагальну необхідність виїзду на лікування до США.

"Строки розгляду (клопотання ­– ред.) минають завтра. Я очікую від детективів інформацію про результати його розгляду", – сказав керівник САП.

За словами Холодницького, попри "певні обставини", які затягують цей процес, САП очікує завершення розслідування по Насірову в першій декаді червня.

"У першій декаді червня ми плануємо відкрити стороні захисту матеріали для ознайомлення", – сказав керівник САП.

Як відомо, відстороненому главі ДФС було проведено хірургічне втручання, операцію.

Холодницький підтвердив, що зараз проводиться судово-медична експертиза стосовно цього факту.

Як відомо, детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство наголошує, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі було завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу.

Валентина Романенко, УП