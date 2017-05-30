Націоналісти увірвалися у Львівську облраду, кидали шашки

У приміщення Львівської обласної ради у вівторок увірвалася сотня молодиків-представників націоналістичного угруповання у футболках "Сокіл", "Національний корпус".

Про це з повідомляє агентство "ZIK".

Вказується, що вони увірвалися до сесійної зали, кидали димові шашки, вигукували націоналістичні гасла.

В роботі сесії оголосили перерву.

Водночас, поліція Львівщини заявила, що з’ясовує обставини подій у Львівській облраді.

Речник поліції Львівщини Світлана Добровольська повідомила, що "на місці присутні заступник начальника поліції Львівщини. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (Хуліганство) ККУ".

"Тим часом представники націоналістичних організацій досі перебувають у приміщенні Львівської облради. Вони розбрелися по усіх коридорах, розібрали харчі із буфету у холі. Спілкуватися із журналістами відмовляються", - пише агентство.

Керівництво облради готує прес-конференцію щодо сьогоднішніх подій.

Начальник штабу "Національного корпусу" Львівщини Святослав Сірий заявив, що люди увірвалися до Облради через невиконання вимог.

"Ми звернулися до обласної ради з проханням підтримати чотири основні вимоги маніфесту: амністію патріотів, продовження земельного мораторію, націоналізацію російського капіталу. Ми домовились, що буде поставлено це питання і проголосовано до 13.00. О 13.00 воно не було проголосовано. Ми захотіли зайти всередину приміщення. Ми зайшли, щоб пояснити, що це є національні інтереси. Якщо вони нас підтримають і підтвердять, це піде до президента", – повідомив Сірий.

Він додав, що присутність представників з інших регіонів.

"Є наші побратими по декілька чоловіків з інших областей – ініціативні групи "Національного корпусу", "Національної дружини". Вони приїхали до нас в гості на декілька днів, а так склалося, що потрапили під акцію", – сказав представник "Національного корпусу".

З його слів, димові шашки у залі кидали "невідомі активісти".