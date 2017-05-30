У НАБУ хочуть звільнити співробітника, що скоїв ДТП

Дисциплінарна комісія Національного антикорупційного бюро України рекомендувала директору НАБУ звільнити працівника бюро, який 14 травня скоїв ДТП.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Після вивчення матеріалів службового розслідування, проведеного Управлінням внутрішнього контролю НАБУ, комісія побачила в діях працівника бюро - учасника ДТП наявні ознаки складу дисциплінарного проступка", - йдеться в заяві відомства.

Зокрема, кажуть у бюро, їхній співробітник порушив присягу і вимоги Кодексу професійної етики працівників НАБУ, а також не дотримався службової дисципліни та "скоїв вчинок, що дискредитує звання особи начальницького складу Національного бюро".

Відтак, Дисциплінарна комісія рекомендувала директору НАБУ Артему Ситнику застосувати до працівника дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з бюро.

У відомстві нагадали, що до складу його дисциплінарної комісії входять представники громадськості – члени Ради громадського контролю при НАБУ.

Як повідомлялося, 14 травня працівник НАБУ Олексій Довгий збив на Подолі пам’ятник і в'їхав у мікроавтобус. За попередньою інформацією, він був у нетверезому стані.

Національне антикорупційне бюро розпочало з цього приводу службове розслідування.

Українська правда