Порошенко: Путін намагався викрасти Анну Ярославну

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Вівторок, 30 травня 2017, 15:51

Президент Петро Порошенко зазначив, що Україна возз'єдналася з європейською родиною.

Про це він сказав у зверненні з нагоди рішення Сенату Королівства Нідерланди про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Він підкреслив, що російська влада за допомогою антиєвропейських популістських сил всередині Євросоюзу всіляко намагалась завадити возз’єднанню України з Європою.

"Саме возз’єднання, бо історично ми були її частиною… До речі, з часів давньоукраїнського князя Ярослава Мудрого та його доньки-киянки Анни Ярославни, яку буквально вчора Путін намагався на очах всієї Європи викрасти до російської історії", – наголосив президент.

Як відомо, 29 травня президент Росії Володимир Путін у Парижі заявив, що французько-російські відносини почалися з одруження доньки князя Ярослава Мудрого "руської" Анни Ярославни із Генріхом I у 1051 році.  

Заступник глави Адміністрації президента України Дмитро Шимків заявив, що президент РФ Володимир Путін "намагався ввести в оману" французів.

Українська правда

Теми: Порошенко Путін історія
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