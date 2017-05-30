За "багатостраждальну" справу Штепи знову візьмуться 7 червня

191 перегляд
0
Вівторок, 30 травня 2017, 17:24

Ленінський районний суд Харкова на підготовчому засіданні у вівторок призначив на 7 червня розгляд справи щодо екс-мера Слов'янська Нелі Штепи по суті.

Про це, посилаючись на прокуратуру Храківської області, 30 травня передає "Інтерфакс-Україна".

"Суд призначив перше засідання по суті справи на 7 червня", - повідомили агентству в прес-службі.

Як відомо, після того, як колегія Комінтернівського райсуду Харкова прийняла рішення про свій відвід, справу Штепи слухатимуть заново вже вчетверте.

Штепу заарештували 13 липня 2014 року.

Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

Теми: сепаратизм суд
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Парубій впевнений, що Рада заборонить георгіївську стрічку 16 травня 2017, 12:15
Справу Штепи будуть слухати заново в четвертий раз – адвокат 15 травня 2017, 15:32
Грицак розповів, як Азаров намагався створити "Рівненську народну республіку" 15 травня 2017, 11:03
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Справа Шеремета: СБУ показала наказ про звільнення Устименка
Українці не зможуть замовити Nike, iPhone та інші бренди в зарубіжних інтернет-магазинах
Жінок-офіцерів запасу призиватимуть як і чоловіків – Міноборони
Прокуратура направила Курченку підозру у створенні банди
Усі новини
кіно

Названо переможців Каннського кінофестивалю

Спогади

Учені підтвердили, що щасливі спогади – дієва зброя проти стресу