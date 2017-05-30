У стенограмі на сайті Кремля вирізали питання до Путіна про Сущенка

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Вівторок, 30 травня 2017, 18:07

У стенограму на сайті Кремля за підсумками переговорів президента Росії Володимира Путіна і президента Франції Еммануеля Макрона не включили згадку в питанні France Press про українського журналіста Романа Сущенка.

На це звернув увагу власний кореспондент УНІАН у РФ.

На відео на сайті Кремля на тайм коді 11.20 кореспондент France Press задав запитання, що складається з декількох частин - про візити Марін Ле Пен в Москву, про спроби російських хакерів втрутитися у французькі вибори, а також про кореспондента Романа Сущенка, якого правда, він назвав "російським" журналістом.

У стенограмі про це не вказано і питання викладено так:

"Питання (як переведено): Пане Путін, Ви в березні в Кремлі приймали кандидата від Національного фронту (Марін Ле Пен) і, принаймні негласно, надали їй підтримку у президентській кампанії. Крім того, була ще "справа хакерів". Кажуть , що, можливо, вони були з Росії, вони намагалися втрутитися в хід виборчої кампанії у Франції. Хотів би у вас обох запитати: зараз ви стоїте на цій трибуні поруч один з одним, і у нас немає враження, що франко-російські відносини такі вже теплі. Хоч трошки теплішими вони стали в результаті цієї зустрічі? Ми зараз говоримо про клімат зустрічі, але стоїть також питання прав людини. Ви говорили про це?".

На це Макрон відповів: "Що стосується питання прав людини та інших, ми про це говорили. Так, ми згадували конкретні випадки цього, але ми не будемо публічно згадувати ці окремі випадки. Я не думаю, що це допоможе просуванню справ у цих питаннях. Принаймні, я дуже хочу, щоб ми змогли знайти рішення, яке б відповідало тим цінностям, до яких ми прихильні. І я не поступлюся цими цінностями".

У свою чергу Путін прокоментував хакерів, візит Марін Ле Пен і повністю проігнорував питання про права людини.

Теми: Путін права людини Сущенко
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