Штаб: В зоні АТО загинув український боєць, ще двоє поранені

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Вівторок, 30 травня 2017, 18:43

В зоні проведення антитерористичної операції загинув український боєць, ще двоє отримали поранення.

Про це у вівторок повідомляє прес-центр штабу АТО у своїй сторінці у Facebook.

"З початку доби внаслідок бойових дій підрозділи сил АТО зазнали втрат. На жаль, один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень", - сказано у повідомленні.

"Оперативна обстановка у районі проведення АТО сьогодні суттєвих змін не зазнала - залишається напруженою, втім цілком контрольованою ЗС України. З початку доби проросійські НЗФ 16 разів відкривали вогонь по українських воїнах", - повідомили у прес-центрі АТО.

Вказується, що чотири рази бойовики використовували заборонене Мінськими угодами артилерійське озброєння.

Українська правда

Теми: АТО Донбас війна
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