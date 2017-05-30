Бойовики відправили вченого Козловського до колонії

Незаконно утримуваного в "ДНР" відомого українського вченого Ігоря Козловського перемістили з Донецька в Микитівську виправну колонію №87 у Горлівці.

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомив племінник вченого Денис Козловський.

"Нам стало відомо, що його перевели в Микитівську виправну колонію №87, до місця виконання покарання", - сказав він.

Він також зазначив, що до цього в'язень перебував у місці попереднього тримання - в СІЗО в місті Донецьку.

Денис Козловський підкреслив, що умови утримання його дядька поки не відомі, за попередньою інформацією, він перебуває в карантині (коли заарештований (засуджений) потрапляє у в'язницю, проходить медичне обстеження, санобробку і чекає розподілу в камеру).

Як відомо, Козловського затримали 27 січня 2016 року, коли він вийшов з квартири винести сміття. Так званий військовий трибунал "ДНР" виніс ухвалу і засудив незаконно утримуваного в СІЗО "ДНР" українського вченого Ігоря Козловського до 2 років і 8 місяців позбавлення волі.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську порушувалося питання про звільнення вченого, проте сторона ОРДО не включає його в списки на обмін, аргументуючи свої дії тим, що вчений є нібито "громадянином ДНР".

Ігор Козловський - автор понад 50 наукових книг, понад 200 статей в словниках, енциклопедіях, періодичних виданнях. Більш як 25 років пропрацював в Донецькій обласній державній адміністрації на посаді головного фахівця у справах релігії, викладав у вишах Донецька.

За свою миротворчу діяльність нагороджений медаллю Австрійського товариства Альберта Швейцера.