Підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка відпустили і знову затримали
У Черкасах апеляційний суд змінив міру запобіжного заходу Вадиму Мельнику, якого підозрюють у викраденні і вбивстві корсунського журналіста Василя Сергієнка.
Як повідомляє Радіо Свобода, замість тримання під вартою йому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту (з 22:00 до 6:00) із застосуванням електронного браслета. Відпустити Мельника мали одразу у залі суду.
Під час оголошення рішення активісти заблокували і вихід підозрюваного з камери, і самих суддів у залі засідання. Крім того, один з активістів забрав папери із надрукованим рішенням суду, коли секретар передавала документ слідчому.
Після двох годин блокування активістами до зали суду прийшов слідчий Головного управління Національної поліції у Черкаській області, який оголосив нову підозру Вадиму Мельнику. Йому інкримінують створення злочинної організації. Протягом 72 годин суд має обрати Мельнику новий запобіжний захід.
16 травня в Нацполіції заявили про затримання в Києві підозрюваного в організації викрадення і вбивства журналіста Василя Сергієнка.
17 травня Придніпровський районний суд Черкас обрав запобіжних захід Вадиму Мельнику у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без можливості внесення застави.
4 квітня 2014 року журналіста викрали зі власного подвір’я у Корсунь-Шевченківському Черкаської області, а наступного дня знайшли закатованим у замаскованій ямі зі сміттям у Виграївському лісі.
Василеві Сергієнку було 58 років, у Корсунь-Шевченківському в нього залишилася мати, доглядати яку за кілька років до вбивства він і приїхав із Запоріжжя. Йому посмертно присвоєне звання Герой України.
Вбивство розслідують за статтею "викрадення людини та умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб".
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