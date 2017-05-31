Прокуратура пояснила обшуки у фірмі, яка робила ПЗ для НАЗК

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Середа, 31 травня 2017, 00:39

Правоохоронці проводять обшуки у товаристві "Міранда", яке розробляло систему електронного декларування для НАЗК, у зв'язку з розслідуванням про ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

"На підставі ухвал суду, прокуратура Київської області спільно зі співробітниками ДФС проводить ряд санкціонованих обшуків в товаристиві "Міранда", а також за місцем проживання колишнього директора та бухгалтера вказаного товаривства, з метою фіксації доказів, які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Обшуки відбуваються у зв’язку з підозрою, що товариство "Міранда" замість створення власної системи електронного декларування для НАЗК, вивело кошти закордон, долучило сторонніх осіб до створення системи та ухилилось від сплати податків до держбюджету на майже 1 млн грн.

Вказані слідчі дії проводяться у рамках досудового розслідування кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України.

Під час здійснення досудового розслідування прокуратура встановила, що колишній директор вказаного товариства, отримавши кошти від міжнародних організацій на розробку реєстру тимчасово переміщених осіб та системи електронного декларування для НАЗК, всупереч договорам, через субпідрядну організацію, яка має ознаки фіктивності, перерахував отримані кошти на рахунки товариства, яке не є резидентом України.

Під час перерахунку вказаних коштів до державного бюджету України не надійшло обов’язкових платежів та зборів на загальну суму майже 1 млн гривень, підкреслюють в прокуратурі.

При цьому слідчі з’ясували, що переведені закордон кошти були обготівковані та використовувались не за призначенням.

Як відомо, товариство "Міранда", відповідно до укладених договорів, мало самостійно розробити систему електронного декларування для НАЗК, втім, як вказують правоохоронці, колишній директор товариства залучив до цієї роботи викладача та молодих спеціалістів одного з вищих навчальних закладів м. Києва. За зроблену роботу, із сімох залучених молодих фахівців, кошти отримали лише дві людини.

Екс-директору товариства прокуратурою Київської області повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що керівник "Міранди" Юрій Новіков підписав угоду і доручив виконання цих робіт викладачу Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут", а також його студентам, що вони і зробили. Водночас Новіков вирішив привласнити кошти, виділені на створення електронного декларування, і перерахував їх через фіктивну фірму на рахунок в Естонії.

Теми: прокуратура НАЗК
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