Флінн покаже деякі документи, які вимагає Комітет Сенату з розвідки

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Середа, 31 травня 2017, 01:45

Колишній радник Білого дому з нацбезпеки Майкл Флінн надасть деякі документи комітету Сенату з розвідки, що веде розслідування втручання Росії у президентські вибори в США 2016 року.

Про це повідомляє AP.

Особа, близька до Флінна, повідомила, що він передасть папери, що стосуються двох його компаній, а також деякі особисті документи, які Комітет вимагав раніше в цьому місяці. За даними агентства, це відбудеться наступного тижня.

Як повідомлялося Флінн отримав від комітету з розвідки вимогу у вигляді повістки, яка зобов'язує передати все електронне листування, записи телефонних розмов, зустрічей і фінансових угод з росіянами. Однак його адвокат Роберт Кельнер заявив, що він не виконуватиме офіційні приписи Комітету.

Раніше Флінн вирішив посилатися на п'яту поправку до Конституції США, щоб не давати свідчення, які можуть бути використані проти нього.

Нагадаємо, Флінн подав у відставку з посади радника президента з нацбезпеки 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

Теми: Трамп США Росія
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