Поліція розпочала провадження за фактом побиття охоронця Яроша

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Середа, 31 травня 2017, 02:44

Поліція Кам’янського відкрила кримінальне провадження за фактом побиття охоронця народного депутата України Дмитра Яроша Михайла Навроцького під час інциденту з таксистами.

Про це повідомили в Кам’янському відділі поліції, передає Радіо Свобода.

За даними поліції, провадження відкрили, згідно з ухвалою суду, за ознаками кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше Навроцького, який фігурував у збройному конфлікті, перевели до реанімації лікарні в місті Дніпро. У нього діагностували важкі травми, а зокрема відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, внутрішньомозкову травматичну гематому лівої лобної долі, перелом лобної кістки, забійні рани, перелом 4 и 5 пальців правої руки, перелом ребер.

Як повідомлялося, 14 травня 2017 року у Кам'янському стався конфлікт зі стріляниною, одна людина отримала поранення. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.

У застосуванні зброї підозрювали члена партії "ДІЯ" та особистого охоронця Дмитра Яроша, називаючи ім’я Романа Малісевича. Але в ГО "Державницька ініціатива Яроша" заявили, що охоронець Яроша Роман не стріляв у таксиста, але не стримався його побратим Михайло, який 4 роки "не отримував реабілітації" від участі в боях на сході.

Пізніше Ярош висловився з приводу того, що його побратим Михайло застосував зброю у таксі.

24 травня Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив у силі запобіжний захід Навроцькому у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

Адвокат охоронця Сергій Погосян наполягає на тому, що його підзахисний Михайло Навроцький у ході інциденту був побитий групою таксистів і застосував вогнепальну зброю як самооборону.

Теми: Ярош Дніпропетровська область
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