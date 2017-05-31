США повідомили про початок поставок озброєнь сирійським курдам

Американські військові почали постачати легкі озброєння сирійським курдам, які братимуть участь в штурмі міста Ракка, що перебуваэ в руках бойовиків екстремістського угруповання "Ісламська держава".

Про це повідомляє BBC.

США розглядають загони курдів, що входять до альянсу збройної опозиції, як частину сил для боротьби з ІДІЛ.

Однак рішення Вашингтона може викликати гнів Туреччини, яка звинувачує курдів в сепаратизмі.

Ракка з січня 2014 року перебуває під контролем бойовиків "Ісламського держави" і вважається головним оплотом джихадистів у Сирії.

Наступ на місто підтримуваної американською авіацією повстанської коаліції, в яку входять курдські загони, почалося в листопаді 2016 року.