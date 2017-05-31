У ДФС розповіли про обшук "Міранди", яка розробляла ПО для е-декларацій

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Середа, 31 травня 2017, 08:30

У ДФС заявляють, що обшуки на підприємстві "Міранда", яка розробляла ПО для системи електронного декларування, пов’язані зі справою про ухилянні від сплати податків.

Про це йдеться у відповіді ДФС на запит "Української правди".

"30.05.2017 слідчими ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області в рамках кримінального провадження, яке розслідується за підозрою в умисному ухиленні від сплати податків та службовому підробленні колишнього керівника підприємства ТОВ "М" під час виконання робіт з програмного забезпечення системи е-декларування, проводяться санкціоновані судом обшуки в офісному приміщенні підприємства та помешканнях фігурантів", - зазначили у відповіді.

Надати більш детальну інформацію у ДФС відмовились, пославшись на положення ст. 222 КПК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування

"Наразі досудове розслідування триває", - додали в ДФС.

Як відомо, у вівторок слідче управління ДФС у Київській області провело обшуки в офісы компанії "Міранда", яка розробляла ПО для системи електронного декларування, а також і в помешканні екс-власника компанії Юрія Новікова.

Оксана Коваленко, УП

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