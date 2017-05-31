Голосування за раду громадського контролю при НАБУ почалося

Стартувало відкрите рейтингове інтернет-голосування за осіб, які виявили бажання працювати у складі Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України.

Голосування почалося о 9:00 і триватиме до 21:00 середи, 31 травня, повідомляє НАБУ.

Віддавати голоси за представників громадських об’єднань на сайті бюро можуть усі громадяни, які проживають на території України. Одна особа має право обрати до 15 кандидатур з-поміж 56 претендентів від 35 ГО.

Кожному виборцю на голосування відведено 15 хвилин.