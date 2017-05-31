Шторм і град прогнозують українцям в останній день весни
31 травня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях грози.
В окремих населених пунктах – град та шквали вітру 15-20 м/с.
Таке попередження з посиланням на Укргідрометцентр оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За даними синоптиків, грози у середу можливі на всій території України.
Температура повітря вдень коливатиметься від 25 до 28 градусів.
Олена Рощенко, УП
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