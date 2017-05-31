Пристайко: Є можливість досягти успіху в обміні заручників

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Середа, 31 травня 2017, 10:33

Україна розраховує на прогрес у обміні заручників.

Про це після зустрічі в нормандському форматі, яка пройшла у вівторок, заявив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, передає Ліга.

"Безумовно ми розраховуємо на прогрес в обміні заручників. Це болюче питання для всіх. Тут є можливість досягти реального успіху. Нещодавно в Україні була проведена верифікація. По тюрмах проїхалися деякі матері і дружини, щоб переконатися, що в Україні є люди, які не хочуть повертатися в ОРДЛО", - зазначив Пристайко.

Він не став уточнювати терміни можливого обміну, оскільки залишилися ще неузгоджені моменти.

Пристайко підкреслив, що на верифікацію пішло кілька місяців роботи. "Але вона фактично дозволить зняти останні бар'єри перед обміном всіх на всіх", - сказав він.

"Іноді бувають такі випадки, коли вимагають віддати людей, які не мають ніякого відношення до мінському процесу. Деякі з них сиділи в тюрмах ще до початку війни. З цим питанням необхідно визначитися і чесно сказати, що "ви своїх корешів, своїх кримінальних друзів не заберете під цей процес". Це затягує (процес обміну заручників, - ред)", - додав Пристайко.

Він сказав, що 37 в'язниць включили в процес верифікації, опитали 90 осіб.

30 травня в Берліні відбулася зустріч заступників міністрів закордонних справ країн нормандської четвірки: Україна, Німеччини, Франції та РФ.

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