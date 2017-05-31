СММ зафіксувала важке озброєння з порушенням ліній відведення

Спеціальна моніторингова місія зафіксувала важке озброєння, яке перебувало на місцях з порушеннями ліній відведення Мінських угод.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 30 травня ввечері.

"Безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ зафіксував 4 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм), які стояли неподалік підконтрольного "ЛНР" с-ща Металіст (7 км на північний захід від Луганська), що становить порушення ліній відведення", - йдеться у звіті.

Також патруль зафіксував відповідні порушення з боку українських сил

"У підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили зенітну установку (ЗУ-23), встановлену на бронетранспортері (MT-ЛБ) неподалік с. Павлопіль (26 км на північний схід від Маріуполя), і безвідкатну гармату (СПГ-9, 73 мм) поблизу Золотого. 26 травня БПЛА СММ середнього радіуса дії виявив 6 бойових машин піхоти (дві БМП-1, дві БМП-2 і дві машини типу БМП) і 3 ББМ (дві БРДМ-2 і одну типу БТР) неподалік с. Капітанове (49 км на північний захід від Луганська). 27 травня БПЛА СММ середнього радіуса дії виявив БМП-1 і БТР-70 неподалік с-ща Вільхове (22 км на північний схід від Луганська)", - зазначається у звіті.

Як відомо, згідно з Мінськими угодами і додатковими угодами, підписаними в рамках ТКГ пізніше, важка артилерія, танки і артилерійські гармати калібром до 100 міліметрів і міномети калібром до 120 міліметрів мали бути відведені ще в жовтні 2015 року.