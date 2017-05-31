Працівник поліції стріляв на ринку Харкова, вийшовши з лікарні

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Середа, 31 травня 2017, 11:11

На одному з ринків Харкова працівник поліції, перебуваючи не на службі, вдень 30 травня зробив постріл у повітря з травматичного пістолету.

Керівництво Головного управління Національної поліції у Харківській області призначило службове розслідування за даним фактом, інформує поліція.

Командир спецбатальйону перевіряє дії свого підлеглого, повідомила речниця управління Нацполsції Харківщини Олена Баранник в ефірі каналу "112 Україна" у середу.

Вона підтвердила, що працівник спецпідрозділу на момент пострілу був не на службі: "Він вже декілька днів перебував у лікарні, вийшов на ринок…".  

За попередніми даними, на ринку стався конфлікт – і працівник спецпідрозділу зробив постріл у повітря з власного травматичного пістолету. Він був без табельної зброї та не у форменому одязі, бо перебував поза службою.

Які заходи до правоохоронця буде застосовано, буде зрозуміло за результатами службового розслідування, уточнила Баранник.

"Покарання може бути аж до звільнення з правоохоронних органів", – припустила вона.

Зараз цей правоохоронець перебуває в лікарні.

Щодо інформації про те, що раніше його звинувачували у побитті людини, речниця поліції сказала, що службове розслідування того випадку ще триває, має завершитися у середині червня.

"Цим займається прокуратура", – сказала Баранник і уточнила, що в тому випадку інкримінують перевищення службових повноважень.

Олена Рощенко, УП

Теми: поліція Харків
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