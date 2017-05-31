У ДФС здивовані резонансом довкола заборони ввезення відомих брендів

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан запевняє, що процедура ввезення брендових речей до України не змінилася.

Про це він сказав на засіданні уряду на прохання прокоментувати інформацію про те, що керівництво ДФС перешкоджає ввезенню на митну територію брендових товарів.

"Я не розумію, чому такого резонансу набула дана інформація, оскільки це процедура, яка функціонувала і продовжує функціонувати, визначена як Митним кодексом, так і міжнародними конвенціями", – заявив Продан.

"Я це пов’язую з тим, що сьогодні Фіскальна служба проводить ряд контрольно-перевірочних заходів, пов’язаних із мережами інтернет-магазинів, а також із сортувальними станціями, де здійснюється розмитнення міжнародних поштових відправлень", – сказав він.

Напередодні стало відомо, що українська митниця перестала пропускати посилки з товарами, придбаними в закордонних інтернет-магазинах. До списку увійшло понад тисячу брендів, зокрема: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chevrolet, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Subaru, Xerox, Xiaomi тощо.

До списку також потрапили дочірні підприємства корпорації "Roshen".

Згодом директор департаменту організації митного контролю ДФС Олексій Василенко пояснив: "Такі обмеження застосовуються тільки в разі, якщо продукція контрафактна, або якщо її походження не вдалося встановити".

Він заперечив, що митницям нібито дали вказівку забороняти фізичним особам ввозити в Україну товари торговельних марок, заявлених у митному реєстрі.

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Олена Рощенко, УП