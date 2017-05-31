У ДФС здивовані резонансом довкола заборони ввезення відомих брендів

1947 переглядів
1
Середа, 31 травня 2017, 13:15

Виконувач обов’язків голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан запевняє, що процедура ввезення брендових речей до України не змінилася.

Про це він сказав на засіданні уряду на прохання прокоментувати інформацію про те, що керівництво ДФС перешкоджає ввезенню на митну територію брендових товарів.

"Я не розумію, чому такого резонансу набула дана інформація, оскільки це процедура, яка функціонувала і продовжує функціонувати, визначена як Митним кодексом, так і міжнародними конвенціями", – заявив Продан.

"Я це пов’язую з тим, що сьогодні Фіскальна служба проводить ряд контрольно-перевірочних заходів, пов’язаних із мережами інтернет-магазинів, а також із сортувальними станціями, де здійснюється розмитнення міжнародних поштових відправлень", – сказав він.

Напередодні стало відомо, що українська митниця перестала пропускати посилки з товарами, придбаними в закордонних інтернет-магазинах. До списку увійшло понад тисячу брендів, зокрема: Adidas, Amway, Apple, Canon, Chanel, Chevrolet, Christian Dior, Coca-Cola, Contex, Dormeo, Electrolux, Lego, Levi's, LG, Lipton, Honda, HP, Meizu, Mercedes Benz, New Balance, Nivea, Nokia, Opel, PlayStation, Redmond, Samsung, Sandora, Subaru, Xerox, Xiaomi тощо.

До списку також потрапили дочірні підприємства корпорації "Roshen".

Згодом директор департаменту організації митного контролю ДФС Олексій Василенко пояснив: "Такі обмеження застосовуються тільки в разі, якщо продукція контрафактна, або якщо її походження не вдалося встановити".

Він заперечив, що митницям нібито дали вказівку забороняти фізичним особам ввозити в Україну товари торговельних марок, заявлених у митному реєстрі.

Більше читайте у статті

"Митниця не дає добро: для кого ДФС не пускає в країну покупки з-за кордону"

Олена Рощенко, УП

Теми: Фіскальна служба митниця Кабінет міністрів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У ДФС пояснили, чому митниця затримує деякі посилки з товарами 31 травня 2017, 01:06
Українці ризикують не отримати з-за кордону більше тисячі брендів 30 травня 2017, 17:31
Чим небезпечний для бізнесу механізм блокування ПДВ-накладних 30 травня 2017, 17:27
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.34.---taras_bg31.05.2017 13:29
От холопи, ми їх оберігаємо від контрафактної продукції, а вони неблагодарні ще й незадоволені...
Ми здивовані резонансом!...

Країна державних тоталітарних ідіотів.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Насіров обурився, що "негідники" з НАБУ заборонили йому їхати в США
У зоні АТО загинув сапер, 5 бійців поранено – штаб
За півтора місяці на Донбасі загинули 35 мирних жителів - ООН
Вища рада правосуддя відставила і знову обрала головою Бенедисюка
Усі новини
На власному досвіді

Прожити все життя біля Байкового кладовища

Напередодні безвіза

30 сервісів для бюджетних подорожей по Європі