Аваков на Кабміні згадав про Саакашвілі
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні Кабміну попросив в.о. голови ДФС Мирослава Продана розповісти про успіхи Одеської митниці без губернатора Міхеіла Саакашвілі.
"У нас в Одеській області працював такий один політичний аферист, Саакашвілі його прізвище. Після того як він пішов, налаштовував там працю, і на митниці в тому числі. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви там були, після цього як працювала митниця. Скільки ви заробляли на момент роботи в регіоні нашого популіста Саакашвілі і зараз? Це цікаво було б почути", - звернувся голова МВС до очільника фіскальної служби.
Продан відповів, що протягом останніх трьох місяців Одеська митниця значно покращила показники роботи.
"Одеська митниця перевиконує (за цей період – ред.) індикатив не менше ніж на 170%. У березні, квітні і травні надходження від Одеської митниці ДФС складали понад 2 млрд грн кожного місяця. Відносно минулого року це складає більше 200% (зростання – ред.)", - доповів він.
Гройсман, у свою чергу, попросив порівняти надходження у щоденному розрізі.
"Якщо раніше вони (грошові надходження – ред.) були у розмірі 50-60 мільйонів щоденно, то сьогодні вони збільшились на понад 100 мільйонів", - розповів Продан.
Як відомо, коли Саакашвілі був головою Одеської ОДА, у них з Аваковим був конфлікт. Свого апогею він досяг в грудні 2015 року, коли на засіданні Нацради реформ вони спершу почали кричати один на одного, а потім Аваков не витримав та запустив склянку з водою у бік Саакашвілі.
У мережі навіть опублікували відео цієї сварки.
Євген Кізілов, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.