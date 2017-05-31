У Сімферополі попередньо заслухали справу Умерова: 4 відмови

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Середа, 31 травня 2017, 14:27

31 травня в Сімферополі в анексованому Росією Криму відбулося перше попереднє слухання у справі Ільмі Умерова.

Як розповів QirimInfo адвокат Едем Семедляєв, сторона захисту подала чотири клопотання – суд їх відхилив.

Перше клопотання було про відкладення судового засідання у зв'язку з тим, що з трьох адвокатів двоє відсутні через відрядження. Суд мотивував відмову тим, що у Умерова є один адвокат, тож право на захист не порушено.

Захист також заявив клопотання про виключення доказу - протоколу допиту адвоката Миколи Полозова, якого залучили в якості свідка, чим завадили йому виступати в суді в якості адвоката звинуваченого Ільмі Умерова.

"Третє клопотання було про припинення кримінальної справи, воно було дуже велике, мотивоване, у зв'язку з тим, що Крим ніким не визнано як територія РФ, а лишень шість країн визнали, такі як Афганістан, Сирія, Уругвай, Венесуела тощо. Відповідно немає злочину, який намагаються інкримінувати Умерову", - сказав Семедляев.

Адвокат додав, що Умеров заявив ще одне клопотання, адже виступати в ролі його захисника виявив бажання відомий правозахисник Олександр Подрабінек.

Суд і це клопотання залишив без задоволення, забажавши побачити "оригінали паспорта" відомого російського правозахисника, щоб упевнитися, що він існує, а після цього вирішити це питання.

Наступне засідання призначено на 7 червня. Слухання буде відкритим.



Як відомо, ФСБ РФ у Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст. 280 ч.1 Кримінального кодексу Росії – "публічні заклики до вчинення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації" – за "заклик" у ефірі ATR. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.

Справу передали для вивчення судді Андрію Кулішову.

Теми: Крим суд
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