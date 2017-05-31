Поліція Львівщини: Серед учасників сутичок були як львів’яни, так і приїжджі
Поліція встановлює особи учасників сутичок у Львівській облраді.
Про це повідомляє відділ комунікації Головного Управління поліції у Львівській області.
"Вже можу сказати, що серед них були мешканці як Львівської, так і інших областей України. Опитуємо тих, хто був на той час у приміщенні ради, документуємо, збираємо речові докази, уточнюємо у медиків діагнози постраждалих і так далі", – розповів начальник ГУ Нацполіції у Львівській області Валерій Середа.
Правоохоронці також зазначили, що слідчі дії проводять у рамках кримінальних проваджень, відкритих за ч.4 ст.296 (хуліганство) та ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.
Напередодні націоналісти увірвалися до Львівської облради. У сутичках постраждали 15 осіб, з них дванадцять правоохоронців.
Українська правда
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