Підстрелений Пашинським Хімікус вимагає тест на незалежному поліграфі

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Середа, 31 травня 2017, 14:41

Захист В'ячеслава Хімікуса, підстреленого нардепом Сергієм Пашинським, наполягає на проходженні детектору брехні разом із депутатом і проведенні тесту незалежною структурою.

Про це повідомила адвокат Хімікуса Марина Паринова, передають "Українські новини".

"29 травня були в Генеральній прокуратурі, де В'ячеславові Хімікусу запропонували пройти поліграф у підконтрольній прокуратурі структурі. Людина, якій слідчий доручає використовувати поліграф, не внесена до Реєстру судових експертів і є колишнім співробітником СБУ", - повідомила вона.

За словами юриста, з огляду на це захист Хімікуса вимагає проведення дослідження на поліграфі дійсно незалежною організацією й виключно разом з Пашинським.

Як відомо, 31 грудня 2016 року в лісі біля одного з сіл Васильківського району Київської області Пашинський вистрелив у ногу місцевому жителю В'ячеславу Хімікусу. Сам Пашинський отримав удар пляшкою по голові.

У лютому Печерський райсуд Києва визнав Хімікуса потерпілим.

Пашинський заявив, що буде вимагати перевірки всіх учасників інциденту на детекторі брехні. Хімікус сказав, що готовий пройти поліграф.

Наприкінці березня стало відомо, що Генеральна прокуратура завершила основні слідчі дії у цій справі.

Теми: Пашинський
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IP: 35.187.34.---Didusь31.05.2017 15:39
Схоже, пашинський недоторканий. З Хімікуса намагаються зліпити терориста та ґвалтівника. ГПУ та МВС, тобто бпп з нф зараз в парі працюють над "вічним своїм правлінням", виборами президента, діють напару, зливають всілякі гучні івенти навколо себе. Забудьте про справедливість від цих клоунів. Тож не забудьте почистити свої ґвери, шановні громадяни.
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