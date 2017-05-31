МЗС: Росія не проявляє готовність до зустрічі "нормандської четвірки"

Українська сторона на переговорах "нормандської четвірки" на рівні заступників міністрів закордонних справ підтвердила готовність до проведення таких переговорів на рівні лідерів держав, а також проінформувала про ескалацію на Донбасі і підняла питання про звільнення заручників.

Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в коментарі Інтерфакс-Україна в середу.

"Українська сторона підтвердила готовність, як і наші партнери, до проведення зустрічі на найвищому рівні, проте Росія не проявляє жодної готовності", - повідомила вона.

Беца також зазначила, що були заслухані звіти про діяльність підгруп Тристоронньої контактної групи.

"З нашого боку також було порушено питання ескалації на Донбасі, введення чергового "режиму тиші", а також обміну заручників за принципом "все на всіх", - розповіла речник МЗС.

За її словами, питання "дорожньої карти" імплементації Мінських угод не обговорювалося.

Беца також зазначила, що російська сторона до цього моменту не виконала жодного пункту Мінських угод.

Як повідомлялося, напередодні в Берліні пройшла зустріч "нормандської четвірки" на рівні заступників міністрів закордонних справ. Україну на даній зустрічі представляв перший заступник міністра закордонних справ Вадим Пристайко.