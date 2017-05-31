Верхівка НФ віджимає фітнес-центр у центрі Києва – Лещенко

Представники партії "Народний фронт" здійснили рейдерське захоплення фітнес-центру у центрі Києва.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп від БПП Сергій Лещенко.

"Сьогодні на депутатському прийомі у мене побували власники фітнес-центру Софійський. Їх історія – сплав рейдерства і політичної корупції. Приміщення, де знаходиться спорткомплекс, в процесі переділу активів "Омега банку" і Миколи Лагуна, недавно перейшло під контроль компанії "БФ груп", пов'язаної з Народним фронтом і Андрієм Іванчуком, який живе... прямо в цьому будинку, на кілька поверхів вище Софійського", - написав він.

За словами Лещенка "Іванчук і його партнер Артур Гранц домоглися рішення першої судової інстанції про виселення спорткомплексу, і, не чекаючи апеляції, за підтримки поліції (Аваков, Народний фронт) і виконавчої служби (Петренко, Народний фронт), зайняли частину приміщень, заварили гратами доступ в спорткомплекс і почали освоюватися на місці".

"Місцеві розповідають, що тут буде офіс партії Яценюка-Іванчука", -.написав він.

Він також заявив, що компанія "БФ груп" контролює магазини дьюті-фрі в аеропорту Бориспіль з часів роботи міністром інфраструктури Максима Бурбака, який є главою фракції Народного фронту.

"А ще, як з'ясував Дмитро Гнап, керує фірмою "БФ груп" двоюрідний брат Яценюка. У підсумку це ланцюжок - Іванчук-Гранц-Яценюк-Бурбак і ті, що приєдналися до них – Петренко і Аваков – ілюстрація того, як псевдо-політики... вирішили опуститися до банального переділу фітнес-клубів", - написав він.

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Українська правда