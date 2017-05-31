На Вінниччині невідомі влаштували стрілянину, є поранений
На територію зернотоку в селі Метанівка Вінницької області увірвались близько 20 озброєних чоловіків та почали стрілянину, в ході якої було поранено одну людину.
Про це повідомляє Відділ комунікації Головного Управління Національної Поліції у Вінницькій області.
"Поліція блокувала місце конфлікту та припинила протиправні дії. У результаті перемовин частина людей у балаклавах склала зброю, з рештою ведуться перемовини," – йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що наразі ситуація перебуває під контролем. На місці працює слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та спецпідрозділи.
За попередніми даними, конфлікт виник між фермером-орендарем земельних паїв та невідомими немісцевими особами.
Українська правда
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