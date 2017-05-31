У перший день літа можливі шторм і град – рятувальники

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Середа, 31 травня 2017, 16:13

У четвер, 1 червня, на півдні й сході України місцями очікуються грози, у деяких населених пунктах можливі град та сильний вітер.

Таке попередження оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"1 червня у південній та східній частині місцями грози, вдень в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

Загалом за прогнозом синоптиків літо почнеться помірно теплою і переважно сухою (за винятком східних та південних областей) погодою.

Прогноз на 1 червня
Прогноз на 1 червня

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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