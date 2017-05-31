Стрілянина на Вінниччині: 6 людей поранено, 40 - затримано

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Середа, 31 травня 2017, 16:38

Внаслідок стрілянини, яка сталася в середу в селі Метанівка Вінницької області, поранення дістали шестеро осіб, правоохоронці затримали понад 40 озброєних осіб.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив директор департаменту комунікації Національної поліції Ярослав Тракало.

"Група озброєних осіб у балаклавах увірвалась на територію зернотоку та розпочала стрілянину, внаслідок якої шестеро осіб отримали ушкодження різного ступеня важкості", - розповів він.

За його словами, це переважно місцеві мешканці, що охороняли зернотік. Один з них, 45-річчний чоловік, який отримав поранення з травматичної зброї в живіт. Двоє з травмованих госпіталізовані.

"Після прибуття поліції і відмови правопорушників скласти зброю бійці-спецпризначенці та поліцейські затримали понад 40 озброєних правопорушників. За попередньою інформацією, у затриманих вилучено 8 помпових рушниць, 5 травматичних пістолетів, а також 2 мисливських карабіни", - повідомив він.

Тракало додав, що це була спроба рейдерського захоплення.

"Встановлено, що конфлікт виник між власником сільгосппідприємства та власниками майнових паїв. В подальшому поліція буде розбиратися в деталях", - розповів він.

За словами Тракало, на місці події зараз працює слідчо-оперативна група.

Ситуацію також прокоментував у Facebook голова Національної поліції Ігор Князєв. Він розповів, що силовики "вклали обличчям у землю" 42 особи зі зброєю.

"Молодики у балаклавах ризикнули захопити фермерське господарство у селі Метанівка Теплицького району. Між місцевим фермером-орендарем, підтримуваним місцевими мешканцями, та непроханими гостями зав’язалася бійка", - написав він.

За словами начальника поліції, цей факт поліція кваліфікувала як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), що карається позбавленням волі на строк до семи років.

"У результаті нападу на фермерське господарство 45-річний житель Метанівки отримав поранення у живіт. Із травматичними пораненнями по допомогу до лікарів звернулося ще п’ятеро людей. Їхньому життю нічого не загрожує. Від госпіталізації люди відмовилися", - розповів Князєв.

Як повідомлялося раніше, на територію зернотоку в селі Метанівка Вінницької області увірвались близько 20 озброєних чоловіків та почали стрілянину, в ході якої було поранено одну людину.

Євген Кізілов, УП

Теми: Вінницька область надзвичайна подія
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