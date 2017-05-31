НАЗК дозволило Развадовському виправити декларацію

Національне агентство із запобіганню корупції дозволило народному депутату групи "Відродження" Віктору Развадовському подати виправлену електронну декларацію за 2015 рік.



Відповідне рішення було прийнято 31 травня на засіданні НАЗК, передають "Українські новини".



Тепер у Развадовського є 30 днів, щоб подати виправлену декларацію.



В ході обговорення цього питання стало відомо, що раніше Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав НАЗК прийняти виправлену декларацію Развадовського.



Згідно з визначенням суду, нардеп придбав в 2015 році 5 автомобілів, які в тому ж році і продав.



При цьому дохід від продажу цих автомобілів був віднесений Державною податковою інспекцією до звітного періоду за 2014 рік.



Тому депутат їх не вніс до декларації.



У зв'язку з помилкою податкової Развадовський звернувся до суду з проханням зобов'язати НАЗК прийняти його виправлену декларацію.