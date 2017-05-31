НАЗК втретє не змогло прийняти висновок щодо декларації Гройсмана
Національне агентство із запобігання корупції знову відмовилося затвердити висновок щодо електронної декларації прем'єр-міністра Володимира Гройсмана за 2015 рік.
За затвердження ув'язнення 31 травня проголосували 2 з 4 членів НАЗК, передають "Українські новини".
При цьому голова НАЗК Наталія Корчак розкритикувала проект рішення, який був підготовлений її заступником Русланом Радецьким.
За її словами, в документі відсутня результативна частина і немає конкретики.
Член НАЗК Олександр Скопич заявив, що члени агентства не раз озвучували зауваження до документа, однак при доопрацюванні Радецький їх не врахував.
У свою чергу Радецький і ще один член агентства Руслан Рябошапка відзначили, що минули 90 днів, які давалися для повної перевірки декларації, і в разі прийняття рішення буде "юридично нікчемним".
Вони закликали Корчак не затягувати процес прийняття рішення.
Раніше на засіданнях 25 і 30 травня Національне агентство з питань запобігання корупції не змогло затвердити висновки за результатами перевірки декларацій прем'єра Володимира Гройсмана та міністрів його уряду.
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