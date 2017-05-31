Суд наказав Навальному видалити фільм “Он вам не Димон”, той і не думає

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Середа, 31 травня 2017, 17:11

Люблінський районний суд Москви зобов’язав опозиціонера Олексія Навального видалити фільм-розслідування про прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.

Про це повідомляє Російська служба BBC.

"Зобов'язати Навального Олексія Анатолійовича та Фонд боротьби з корупцією видалити з мережі інтернет зазначену інформацію і відеоролики протягом десяти днів з моменту набрання рішенням законної сили ", - постановив суд.

Таке рішення було ухвалено у справі за позивом мільярдера Алішера Усманова до Навального. Приводом для позиву були звинувачення опозиціонера, відповідно до яких відомий бізнесмен начебто дав хабар Медведєву.

Суд визнав ці звинувачення такими, що не відповідають дійсності, та наказав відповідачам опублікувати спростування.

У свою чергу Навальний у twitter дав зрозуміти, що не збирається цього робити.

26 березня по всій Росії пройшли антикорупційні мітинги, в ході яких було затримано понад 1000 осіб.

Теми: Росія Медведєв
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