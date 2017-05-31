КПВВ на Донбасі переходять на літній режим роботи

Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО переходять на літній період роботи.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Згідно з інформацією, з 1 червня 2017 року в контрольних пунктах в’їзду-виїзду пропускні операції будуть здійснюватись з 06.00 до 20.00.

"Державна прикордонна служба України просить всіх громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок через лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.

Українська правда