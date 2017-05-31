КПВВ на Донбасі переходять на літній режим роботи

44 перегляди
0
Середа, 31 травня 2017, 18:32

Контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення АТО переходять на літній період роботи.

Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

Згідно з інформацією, з 1 червня 2017 року в контрольних пунктах в’їзду-виїзду пропускні операції будуть здійснюватись з 06.00 до 20.00.

"Державна прикордонна служба України просить всіх громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок через лінію розмежування", - йдеться у повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО Прикордонна служба
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У зоні АТО загинув сапер, 5 бійців поранено – штаб 31 травня 2017, 12:56
Електрика для військових в зоні АТО? Ні, не чули. А навіщо? 31 травня 2017, 10:04
АТО: 44 обстріли, загинув один боєць ЗСУ, ще п’ять поранено 31 травня 2017, 07:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Стець подав у відставку
Стрілянина на Вінниччині: 6 людей поранено, 42 - затримано
Міноборони призиватиме по кілька десятків офіцерів з області
На Вінниччині невідомі влаштували стрілянину, є поранений
Усі новини
Час молодих

Історії двох наймолодших голів українських сіл

Інтерв'ю

Організатор "Антипогромного концерту": Це була акція проти жлобства