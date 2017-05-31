У травні в АТО загинуло 7 військових, 141 отримали поранення — Турчинов

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Середа, 31 травня 2017, 20:21

7 військових загинуло та 141 дістали поранення на Донбасі протягом травня.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов у середу, перебуваючи в Мар'їнці та Красногорівці

"Протягом травня внаслідок військових провокацій загинуло 7 наших військовослужбовців, дістали поранень 141. Однією із останніх тенденцій є використання важкої 152-мм самохідної артилерії та реактивних систем залпового вогню для завдання ударів по позиціях Збройних Сил України на відстані до 20 км від лінії розмежування", - зазначив чиновник, цитує його прес-служба.

За словами Турчинова, проросійські бойовики намагаються завдати максимальної шкоди підрозділам Збройних Сил України та відпрацьовують технологію прицільного ведення вогню як по передових, так і по віддалених позиціях.

"Окрім того, командування російсько-терористичних військ продовжує перекидати на окуповану територію військових, зброю, боєприпаси та пально-мастильні матеріали, посилює забезпечення передових підрозділів та інженерне обладнання вогневих позицій", - сказав секретар РНБО.

Він також наголосив, що останніми днями в в Мар'їнці та Красногорівці склалась "надзвичайно складна ситуація через використання ворогом потужної артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню".

"Російські окупаційні підрозділи ведуть вогонь не тільки по наших позиціях, але і по цивільних об'єктах, що є свідомим злочином, санкціонованим Кремлем", - сказав він.

"У цих містах відбувається системне руйнування об'єктів критичної інфраструктури, гинуть та дістають поранення як військові, так і цивільні", - зазначив Турчинов, додавши, що зруйновано десятки цивільних будинків, "а у Красногорівці кілька днів тому обстрілами зруйновано школу, пошкоджено приміщення лікарні та цегляного заводу".

"Вважаю, що міжнародна спільнота має дати об'єктивну оцінку військовим злочинам російських гібридних військ та їх кремлівських кураторів", - наголосив посадовець.

Секретар РНБО України підкреслив, що небезпечна ситуація також спостерігається вздовж всієї лінії зіткнення.

Теми: РНБО Турчинов АТО
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