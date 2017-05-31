Турчинов: Російські безпілотники необхідно знищувати

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Середа, 31 травня 2017, 20:55

Секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що російські безпілотники, які перетинають український кордон, необхідно збивати.

Про це він сказав у середу, перебуваючи в Мар'їнці та Красногорівці.

Секретар РНБО обговорив з керівництвом Національної гвардії та Служби безпеки України питання посилення контрдиверсійної боротьби "для недопущення проникнення розвідувальних та диверсійних груп за лінію зіткнення".

Він наголосив, що останнім часом проросійські збройні угрупування значно активізували ведення усіх видів розвідки, у тому числі, повітряної, з порушенням державного кордону України.

"Так, з російських аеродромів на окуповану територію запускають БПЛА оперативно-тактичного рівня типу "Форпост", які пересуваються окупованою територією вздовж лінії зіткнення, збирають інформацію та корегують артилерійський вогонь по наших позиціях", - зазначив Турчинов.

Секретар РНБО України звернув увагу керівництва АТО на необхідність знищення оперативно-тактичної російської безпілотної техніки, яка незаконно перетинає кордон, перебуваючи на окупованій території в українському повітряному просторі. "Для цього у нас є всі підстави", - підкреслив він.

Українська правда

Теми: Турчинов Росія
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