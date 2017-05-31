Порошенко: Тепер вартість газу визначатиме не Кремль, а ринок

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Середа, 31 травня 2017, 21:09

Президент України Петро Порошенко вважає, що після виграшу "Нафтогазу" спору з "Газпромом", вартість газу на українському ринку буде визначатися не Кремлем, а прозорим та вільним ринком.

Про це йдеться у його заяві на сторінці в Facebook.

"Положення "бери або плати" скасоване. У задоволенні вимог російського "Газпрому" сплачувати за газ на підставі "бери або плати" відмовлено. Це принцип, нав’язаний Україні Росією і безвідповідально прийнятий українськими переговірниками в 2009 році. Завдяки йому мільйони українців були пограбовані на мільярди доларів", - зазначив президент у своєму дописі.

За словами Порошенка, рішення Трибуналу надає право "Нафтогазу" вимагати зниження ціни на газ по контракту з "Газпромом" відповідно до умов ринку.

"Це – важливий крок на шляху до енергетичної безпеки. Москва вперше втрачає можливість використовувати газ як зброю політичного тиску та шантажу", – написав президент.

"Для України це надзвичайно важливе рішення, оскільки суперечності між "Нафтогазом" та "Газпромом" вперше врегульовуються у цивілізований юридичний спосіб", – додав він.

Президент також підтвердив, що Україна була і залишатиметься надійним партнером у питанні забезпечення газом європейських споживачів.

Як відомо, 31 травня вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" були повністю скасовані.

Гройсман розповів про катастрофу, яка б сталася через програш "Нафтогазу" у суді.

Економічна правда

Теми: Порошенко газ Росія
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IP: 35.189.213.---vik735231.05.2017 21:42
Та невже? А що в Україні вже є ринок газу?
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