У МЗС РФ вірять у відновлення відносин з Україною

188 переглядів
0
Середа, 31 травня 2017, 23:28

У Міністерства закордонних справ Росії немає сумнівів, що Україна і РФ прийдуть до необхідності відновлення повноцінних зв'язків між країнами і народами.

Про це йдеться в заяві відомства з нагоди 20-річчя з моменту підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ і Україною.

"Укладаючи його (договір) в 1997 році, лідери Росії і України були налаштовані на подальшу тісну взаємодію і поглиблений розвиток відносин. Великий договір став каркасом пашів договірно-правової бази, на основі якого були підписані десятки документів у всіх галузях російсько-українського співробітництва", - сказано в заяві.

"На жаль, державний переворот в Києві в 2014 року призвів до того, що сьогодні наші взаємини далекі від духу і букви Договору 1997 року. Однак саме існування цього документа є запорукою наявності фундаменту для відродження двосторонніх відносин", - додали в МЗС.

Російська сторона заявляє, що відкрита до конструктивного діалогу і до взаємовигідної співпраці, "незважаючи на відверто недружні кроки нинішньої київської влади".

"У нас немає сумнівів, що рано чи пізно ми прийдемо до необхідності відновлення повноцінних зв'язків між нашими країнами і народами", - заявили у відомстві.

Українська правда

Теми: Росія МЗС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порноресурс розмістив у себе фільм Навального про Медведєва 31 травня 2017, 21:49
У "Газпромі" вивчають рішення арбітражу і вірять, що воно "проміжне" 31 травня 2017, 21:20
Порошенко: Тепер вартість газу визначатиме не Кремль, а ринок 31 травня 2017, 21:09
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко: Тепер вартість газу визначатиме не Кремль, а ринок
Турчинов: Російські безпілотники необхідно знищувати
У травні в АТО загинуло 7 військових, 141 отримали поранення — Турчинов
ЗСУ з опівночі дотримуватимуться тиші, якщо не буде серйозної загрози
Усі новини
Інтерв'ю

Організатор "Антипогромного концерту": Це була акція проти жлобства

Міфи

Про психічне здоров’я в коміксах