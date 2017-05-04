Тіллерсон заявив, що довіра між США і Росією відсутня

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Четвер, 4 травня 2017, 00:31

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що поки довіри між Вашингтоном і Москвою практично немає.

Про це він заявив 3 травня в ході виступу в Державному департаменті, передає "Радіо Свобода".

Договір з контролю за озброєннями і ситуацію в Україні він назвав сферами, де Росія "є не надто корисною сьогодні".

При цьому Тіллерсон наголосив на необхідності відновлення певного рівня довіри з Росією.

"Нам потрібно працювати над довгим списком речей – він наших військових угод та ядерних домовленостей – до України, Криму та інших місць, де Росія є не надто корисною. Сподіваюся, що ми зможемо почати будувати новий шлях щодо співпраці. Не знаю, чи це вдасться, але ми спробуємо", - сказав він.

Теми: США Росія
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