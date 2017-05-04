Адвокат Сущенка готується до розгляду скарги на продовження арешту

Адвокат незаконно затриманого в Росії журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що вони з підзахисним готуються до розгляду скарги на продовження арешту, яке відбудеться 18 травня.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Після свят побував у Романа Сущенка. Готувалися до розгляду скарги на продовження арешту 18 травня. Як і раніше, будемо наполягати на домашньому арешті і статусі "іншої особи" ("громадського захисника") для українського консула Геннадія Брескаленко", - сказав Фейгін.

Він також уточнив, що Брескаленко відвідував Сущенко минулої п'ятниці, а в наступний раз піде до нього 5 травня (за законом йому дозволено два відвідування в місяць).

Як відомо, Сущенка в порушення міжнародних правил затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

7 жовтня йому було висунуто звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ спростували цю заяву, в тому числі офіційно, заявивши, що вона не відповідає дійсності.

Роман Сущенко працює в Українському національному інформаційному агентстві "Укрінформ" з 2002 року, а власним кореспондентом у Франції – з 2010 року.

24 січня 2017 року на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі було ухвалено резолюцію, в якій були висунуті вимоги звільнити Сущенка, а також припинити переслідування українських журналістів на території окупованого Криму.