У Маріуполі виявлено дві схованки з боєприпасами

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Четвер, 4 травня 2017, 02:08

У Маріуполі на території одного з пансіонатів на Приморському бульварі група оперативного реагування військової комендатури виявила два схрони з боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Зі схованок військовослужбовці Військової служби правопорядку вилучили пластикові вибухові речовини вагою 300 гр., дві гранати РГД-5, тротилові шашки вагою 400 гр. та 200 гр., чотири електродетонатори, шість капсуль-детонаторів, детонатори МУВ - 3 та детонатори МУВ – 2, підривачі повільної дії (ППД-1М), сім елементів на не вилучаємість до УКМЗ, детонуючий шнур, сім упаковок металевих елементів, шнур ЗТП-300 та накольний механізм", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють співробітники Нацполіціі в Донецькій області і мінно-вибухова служба ДСНС.

За даним фактом в поліцію буде направлено повідомлення про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами"

Теми: Маріуполь поліція
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