Доба в АТО: 52 обстріли, 9 українських військових поранені

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Четвер, 4 травня 2017, 06:28

За минулу добу бойовики в зоні АТО 52 рази обстрілювали позиції українських сил, в результаті чого дев'ять військових ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку з танка, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів бойовики били по опорних пунктах в районі Авдіївки.

З 82 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів і кулеметів великих калібрів терористи обстрілювали позиції ЗСУ біля населеного пункту Піски, а опорні пункти біля Луганського - з 120 мм мінометів і озброєння БМП.

По українських силах в Кам'янці сепаратисти били з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів, а в районі шахти "Бутівка" - з 82 мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів і кулеметів великих калібрів. З мінометів калібру 82 мм і гранатометів бойовики обстрілювали позиції поблизу Троїцького і Верхньоторецького. З гранатометів різних систем і стрілецької зброї сепаратисти вели вогонь по опорних пунктах біля Зайцевого. У районі населеного пункту Піски "працювали" снайпери.

На Приморському напрямку з артилерії калібру 122 мм, 82 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики били по силах АТО поблизу Водяного. З мінометів калібру 120 мм і 82 мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бандити вели вогонь по опорних пунктах біля Павлопіля.

З мінометів калібру 120 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів терористи обстрілювали сили АТО в Гнутовому, а з переносної реактивної системи Град "Партизан", мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП - в Широкиному. З мінометів калібру 82 мм сепаратисти били по позиціях ЗСУ поблизу Красногорівки, а по опорних пунктах поблизу Мар'їнки - з гранатометів і кулеметів. В районі Водяного, Новотроїцького та Новомихайлівки активізувалися снайпери.

На Луганському напрямку з мінометів 120 мм калібру бойовики обстрілювали українські позиції біля Кримського, а 82 мм міномети, гранатомети і кулемети великих калібрів застосовували поблизу Новозванівки і Новоалександровки. Також сили АТО в Новоолександрівці сепаратисти обстріляли з озброєння БМП, а в Троїцькому - з автоматичних гранатометів.

З гранатометів різних систем і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по позиціях біля Станиці Луганській та Лобачевого. В районі Новоалександровки активізувалися снайпери.

Теми: АТО Донбас
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