Макрон: Росія повинна дотримуватися зобов'язань по Донбасу

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Четвер, 4 травня 2017, 08:27

Кандидат в президенти Франції Емманюель Макрон заявив, що не буде підкорятися диктату Путіна.

Таку заяву він зробив під час дебатів з Марін Ле Пен, повідомляє Міжнародне радіо Франції (RFI).

"Я не буду підкорятися диктату Путіна, і в цьому моя відмінність від пані Ле Пен", - заявив Макрон.

При цьому він зазначив, що має намір обговорювати з Москвою питання конфлікту на сході України і війни в Сирії. За його словами, необхідно домогтися деескалації на Донбасі, і Росія повинна виконувати взяті на себе зобов'язання.

Як повідомлялося, згідно з результатами опитування, глядачі назвали Макрона більш переконливим на цих дебатах.

Так, за нього віддали свої голоси 63% телеглядачів, за Ле Пен проголосували 34%.

7 травня у Франції відбудеться другий тур президентських виборів.

Теми: Франція Донбас вибори
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